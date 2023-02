Tennis : Djokovic überholt Graf: 378 Wochen Nummer eins der Welt

Dubai Ohne zu spielen zum nächsten Rekord: Novak Djokovic hat auf der Couch eine weitere Bestmarke aufgestellt. 378 Wochen stand der 22-malige Grand-Slam-Turnier-Champion in seiner bisherigen Tennis-Karriere inzwischen auf Platz eins der Weltrangliste.

Nach der Pause im Anschluss an seinen Triumph bei den Australian Open Ende Januar kehrt Djokovic in dieser Woche beim ATP-Turnier in Dubai auf die Tennis-Tour zurück. In der Rangliste hat er aktuell 200 Punkte Vorsprung auf den Spanier Carlos Alcaraz. Der 19-Jährige hatte am Sonntag im Finale von Rio de Janeiro gegen den Briten Cameron Norrie in drei Sätzen verloren.