Leichtathletik DLV entmachtet Cheftrainerin Stein

Damit zieht der DLV schon nach dem zweiten von drei Tagen der Ständigen Konferenzen Leistungssport sowie Talententwicklung und Nachwuchsförderung in Darmstadt Konsequenzen aus dem ernüchternden Abschneiden bei der WM vor vier Wochen in Budapest. Dort hatten die deutschen Athleten erstmals seit Einführung der Titelkämpfe mit der Premiere 1983 in Helsinki keine Medaille gewonnen.