NBA : Doncic und Irving mit zusammen 82 Punkten bei Mavs-Sieg

Luka Doncic (77) von den Dallas Mavericks in Aktion. Foto: Tony Gutierrez/AP

Dallas Dank 42 Punkten von Luka Doncic und 40 Zählern von Kyrie Irving haben die Dallas Mavericks ihr NBA-Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers gewonnen.

Trotz zwischenzeitlich 25 Punkten Vorsprung im dritten Viertel mussten die Mavericks beim 133:126 am Donnerstagabend (Ortszeit) lange zittern. Die 76ers um Joel Embiid, der 35 Punkte erzielte, verkürzten den Rückstand in den letzten Minuten auf bis zu vier Punkte. Zwei Spieler mit mindestens 40 Punkten in einer Partie gab es für die Mavericks zuvor noch nie.