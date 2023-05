Baseball-Bundesliga Doppelsieg der Bonn Capitals gegen Berlin

Schon im ersten Spiel am Samstag war von Beginn an zu spüren, dass sich die Capitals nach den Niederlagen gegen Paderborn und der Siegteilung gegen Köln etwas vorgenommen haben. Vom ersten Inning an machten die Capitals Druck auf die Berliner Pitcher. Berlins Coach und Pitcher Enorbel Marquez-Ramirez hatte sich entschlossen, erst in Spiel zwei am Sonntag anzutreten. Seine Kollegen auf dem Wurfhügel erwiesen sich als nicht stark genug gegen eine Bonner Offensive, die endlich nahezu durch die Bank ihre Gefährlichkeit unter Beweis stellte. Mit Hits von Eric Brenk, Lee, Daniel Sanchez und einem Homerun von Anthony Rodriguez-Klinzing stellten die Capitals schon im ersten Inning auf 5:0. Zwar antworteten die Flamingos im zweiten Inning mit zwei Runs gegen Bonns Pitcher Titus von Kapff. Doch weder der Starting-Pitcher noch die Offensive der Capitals ließen sich davon aus der Ruhe bringen.