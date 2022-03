Basketball : Der Zug Richtung Playoffs ist für Rhöndorf wohl abgefahren

Bad Honnef Das junge Team der Dragons Rhöndorf verliert beim Tabellenletzten in Hamburg mit 78:85 und muss sich damit wohl aus dem Rennen um die Playoffplätze verabschieden.

Die reguläre Saison 2021/2022 wird für die Dragons Rhöndorf voraussichtlich nicht in den Playoffs fortgeführt. Dennoch ist die Spielzeit der Basketballer vom Fuß des Drachenfels noch lange nicht vorbei. Noch zwei Hauptrunden-Partien, dann geht es darum über die Playdowns in der zweiten Basketball-Bundesliga (ProB) das sportliche Anwartschaftsrecht für 2022/2023 zu sichern. Eine missliche Lage, in die das Team von Trainer Julius Thomas sich zu gewissen Teilen selbst gebracht hat – und in der es nun Lösungen finden muss.

Besonders hart traf es Rhöndorf dabei am vergangenen Wochenende beim Tabellenletzten aus Hamburg mit 78:85, wo die Mannschaft vor allem von ihren defensiven Prinzipien abrückte, und prompt von Liga-Topscorer Mubarak Salami satte 44 Punkte reingedrückt bekam. Thomas: „Dabei haben wir schon insgesamt nur acht Prinzipien, die wir immer wieder im Training kultivieren. Um jedoch dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein, muss diese jeder zu jeder Zeit, so hart es geht befolgen.“ Auch in den Ende März anstehenden Playdowns.

In diesen können sich die ProB-Mannen vielleicht sogar etwas von den Perspektivmannschaften des Programms abschauen. Denn auch die gemeinsam mit den Telekom Baskets sowie der BG Meckenheim geführten Teams in der JBBL (U16) und NBBL (U19) kämpfen derzeit um den Verbleib in ihren jeweiligen Spielklassen. Dabei stellten sich die Jüngeren nach einem dritten Platz in der Vorrunde noch gut an, mussten dann in der Hauptrunde jedoch reichlich Lehrgeld zahlen. In den derzeit laufenden Playdowns legten die Rheinländer immerhin mit einem 71:63 gegen Tübingen vor und könnten mit einem weiteren Erfolg am kommenden Wochenende das Ticket für 2022/23 lösen – und damit vielleicht als kämpferisches Beispiel für die „Großen“ dienen.