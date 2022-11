NHL : Draisaitl-Treffer zu wenig für Edmonton Oilers

Leon Draisaitl (M) von den Edmonton Oilers reagiert nach einem Tor von Nico Hischier (l) von den New Jersey Devils. Foto: Adam Hunger/AP/dpa

Newark Das elfte Saisontor von Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers in der NHL nicht zum Sieg gereicht.

Deutschlands bester Eishockey-Spieler traf beim 2:5 gegen die New Jersey Devils zum 1:1-Ausgleich. „Wir haben das Spiel relativ gut begonnen, wir hatten nach dem 1:1 Chancen zur Führung - und dann hatten wir einfach selbst verschuldete Fehler, die wir nicht haben dürfen. Und wenn du gegen ein Team spielst, das so in Form ist, dann kostet dich das“, sagte Oilers-Trainer Jay Woodcroft.