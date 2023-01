Eishockey : Draisaitl trifft bei fünftem NHL-Sieg der Oilers in Serie

Draisaitl trifft bei fünftem NHL-Sieg der Oilers in Serie

Edmonton Die Edmonton Oilers kommen in der NHL auch dank Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl immer besser in Fahrt. Beim 5:3 gegen die Tampa Bay Lightning erzielte Draisaitl den Treffer zum 2:0 und steht nun bei 27 Saisontoren.

Es war der fünfte Sieg in Serie, zum fünften Mal gelang dem Kölner mindestens eine Torbeteiligung. In der Pacific Division der Nordamerika-Liga stehen die Oilers inzwischen auf Rang vier und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf die Playoff-Plätze. Rang eins in der Division ist nur drei Punkte entfernt.