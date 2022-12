Eishockey : Draisaitl würde sich über NHL-Spiel in Köln freuen

Draisaitl würde sich über NHL-Spiel in Köln freuen

Leon Draisaitl (r) spielt in der NHL für die Edmonton Oilers. Foto: Mark Zaleski/AP/dpa

Köln Eishockey-Star Leon Draisaitl würde sich ein NHL-Spiel mit seinen Edmonton Oilers in seiner Heimat Köln wünschen.

Auch reguläre NHL-Partien wurden schon in Europa ausgetragen. Im vergangenen Oktober beispielsweise spielten die Nashville Predators und die San Jose Sharks in Prag. Die NHL möchte künftig weitere Teams in Europa präsentieren.