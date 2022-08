Deutscher Ruderverband : DRV reagiert auf schwache EM: Expertenrat soll helfen

Hat mit deutlichen Worten seine Kritik am Deutschen Ruderverband geäußert: Oliver Zeidler. Foto: Sven Hoppe/dpa

Hannover Der Deutsche Ruderverband hat auf die schwachen Ergebnisse bei der Heim-EM und die Kritik aus dem Athletenkreis reagiert. Ein Expertenrat soll Ideen für die Trendwende erarbeiten.

Der Deutsche Ruderverband (DRV) hat erste Konsequenzen aus dem schwachen Abschneiden bei der heimischen EM in München und dem wachsenden Unmut von Sportlern gezogen.

Ein in dieser Woche einberufener Expertenrat soll die Ergebnisse der vergangenen Jahre analysieren und bis zum außerordentlichen Rudertag Ende Oktober Lösungen erarbeiten.

„So kann es nicht weitergehen. Als der größte Ruderverband der Welt haben wir natürlich ganz andere Ansprüche. Was wir jetzt brauchen, sind qualifizierte Experten, die unsere Ergebnisse der vergangenen Jahre kritisch analysieren und innerhalb kurzer Zeit Ideenvorschläge erarbeiten, wie wir den Abwärtstrend stoppen und zurück in die Erfolgsspur finden können“, wird der DRV-Vorsitzende Moritz Petri in einer Verbandsmitteilung zitiert. Die Kommission setzt sich aus Trainern, ehemaligen erfolgreichen Leistungssportlern, einem Sportwissenschaftler und Funktionären zusammen.