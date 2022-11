League of Legends : DRX aus Südkorea ist zum ersten Mal LoL-Weltmeister

League of Legends

DRX hat das Finale der League of Legends Worlds gegen T1 gewonnen. Foto: Riot Games/dpa

San Francisco Nach einem eindrucksvollen Turnierlauf steht DRX im Finale gegen T1 um LoL-Star Faker - und macht in einer hochspektakulären Serie die Sensation mit dem ersten Weltmeistertitel perfekt.

Das Worlds-Märchen ist perfekt: DRX aus Südkorea hat in einer umkämpften Finalserie seinen ersten Weltmeistertitel in League of Legends gewonnen. Gegen T1 um Superstar Lee „Faker“ Sang-hyeok entschied DRX das Endspiel mit 3:2.