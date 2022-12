Biathlon : DSV-Sportdirektor Bitterling kritisiert Nachwuchsausbildung

Berlin Der neue Sportdirektor Felix Bitterling hat die Nachwuchsausbildung im deutschen Biathlon kritisiert.

„Wir haben zu viel Angst in unserem System“, sagte Bitterling (45) im Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky. Im Vergleich zu anderen Top-Nationen wie Norwegen, Schweden und Frankreich sei bisher im deutschen Verband zu lange damit gewartet worden, Nachwuchsathleten in die nächst höheren Wettbewerbe zu führen. „Wir müssen es schaffen, Athleten früher in den IBU-Cup zu schieben und aus dem IBU-Cup früher in den Weltcup. In der Vergangenheit haben wir zwei, drei Jahre länger gebraucht als die Topnationen.“