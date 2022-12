Tennis : DTB nach Becker-Rückkehr: „weiterhin engen Austausch“

Hamburg Der Deutsche Tennis Bund hält dem aus der Haft entlassenen Boris Becker die Tür für eine Rolle im deutschen Tennis offen und will den Kontakt zur Sport-Legende suchen.

Becker war Ende April von einem Gericht in London zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Der 55-Jährige kam am Donnerstag frei und ist mittlerweile in Deutschland.