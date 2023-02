Tischtennis : Düsseldorf im Champions-League-Finale: Sieg gegen Neu-Ulm

Düsseldorf Die Endspiel-Teilnehmer der Tischtennis-Champions-League kommen aus Deutschland. Besonders spektakulär im Halbfinale: Der Sieg von Meister Düsseldorf gegen ein Starensemble.

Nach mehr als vier Stunden rang der erfolgreichste Club Europas den TTC Neu-Ulm mit seinen Weltklasse-Spielern Dimitrij Ovtcharov, Tomokazu Harimoto und Truls Moregardh in einer erstmals ausgetragenen Verlängerung des Halbfinal-Rückspiels nieder. „Ich habe hier 35 Jahre lang Spiele gesehen - aber so eines noch nicht. Das war ein unglaubliches Match“, sagte Düsseldorfs Manager Andreas Preuß.

Entscheidung im „Golden Match“

Die Neu-Ulmer hatten im Januar zunächst das Pokal-Endspiel (3:0) und am vergangenen Mittwoch auch das Champions-League-Hinspiel gegen Düsseldorf gewonnen (3:2). Doch am Sonntag siegten Anton Källberg, Dang Qiu und Timo Boll in der zweiten Partie mit 3:2 und erzwangen das erstmals in der Champions League der Männer ausgetragene „Golden Match“.