Hallenhockey : Düsseldorf und Alster bestreiten Finale der Frauen

Nationalspielerin Selin Oruz steht mit den Düsseldorfer Damen erneut im DM-Finale. Foto: Gregor Fischer/dpa

Frankfurt/Main Die Frauen des Düsseldorfer HC und des Clubs an der Alster bestreiten das Endspiel der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft in Frankfurt am Main.

Die Hamburgerinnen gewannen ihr Halbfinale mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen den Münchner SC und stehen damit erstmals seit 2020 wieder im Finale.

Den Siegtreffer besorgte Hanna Valentin per Siebenmeter, der nach einem Foul der Münchner Torhüterin Selina Müller an Penaltyschützin Katharina Kirschbaum verhängt worden war. Nach der regulären Spielzeit hatte es 4:4 gestanden, bei Alster stach Valentin bereits mit drei Treffern heraus.

Zuvor hatte sich der Titelverteidiger DHC mit 4:0 (1:0) gegen den Mannheimer HC durchgesetzt. „Wir können uns auf unsere defensiven Strategien verlassen, auch wenn ich mir früher ein zweites Tor gewünscht hätte“, sagte DHC-Trainer Nicolai Sussenburger. „Es ist stark, in einem Halbfinale zu null zu spielen.“ Sein Team steht bereits das fünfte Mal in Serie im Endspiel. „Ich habe ein gutes Gefühl“, meinte Nationalspielerin Selin Oruz, die zwei Treffer erzielte. Bei Alster fehlen alle sieben Nationalspielerinnen, sie sind bereits mit der DHB-Auswahl in Sydney.

© dpa-infocom, dpa:230204-99-474030/3

(dpa)