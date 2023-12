American Football Eagles verlieren NFL-Spitzenspiel gegen die 49ers

Im späten Spiel unterlagen die Kansas City Chiefs den Green Bay Packers und kassierten die dritte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Beim 19:27 wirkte der Titelverteidiger um Quarterback Patrick Mahomes unsouverän, leistete sich viele unnötige Strafen und erlaubte den Packers mehrfach viel Raumgewinn in einzelnen Szenen. Pech hatten die Chiefs allerdings in der Schlussphase, als zwei klare Regelverstöße der Packers-Verteidiger bei langen Pässen von den Schiedsrichtern nicht erkannt wurden. Packers-Quarterback Jordan Love überzeugte mit drei Touchdown-Pässen, Mahomes dagegen hatte nur einen erfolgreichen Pass in die Endzone und leistete sich 4:37 Minuten vor dem Ende einen vorentscheidenden Fehlwurf.