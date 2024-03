Wintersport Ehemaliger Pechstein-Trainer Franke gestorben

Vor seiner Karriere als Eisschnelllauftrainer war Franke Eishockeyspieler bei Dynamo Weißwasser. Mit der DDR-Auswahl gewann er 1966 EM-Bronze. „Die DESG-Familie ist in tiefer Trauer und verneigt sich vor dem Lebenswerk eines außergewöhnlichen Trainers. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und wünschen ihr viel Kraft in den schweren Stunden“, sagte Große.