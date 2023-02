Nordische-Ski-WM : „Ein Künstler auf Ski“: Klaebos Gold-Auftakt im Spaziergang

Planica Die letzten 50 Meter gehören für Johannes Hoesflot Klaebo schon zur Siegesfeier. Die Dominanz des Norwegers erinnert an den Biathleten Johannes Thingnes Bö - potenziell gibt es sechs Goldchancen.

Die Leichtigkeit und Dominanz Klaebos erinnern an den Biathleten Johannes Thingnes Bö, der bei der WM in Oberhof sieben Medaillen - davon fünf goldene - holte. Insgesamt sechs Titel sind in Slowenien für den 26 Jahre alten Klaebo drin. „Für einen Künstler und einen weißen Elefanten ist alles möglich“, sagte Schlickenrieder.