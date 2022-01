Ein Schritt vor dem Super Bowl : Das müssen Sie zu den Halbfinals in der NFL wissen

Quarterback Matthew Stafford trifft mit den Los Angeles Rams auf die San Francisco 49ers. Foto: dpa/Jae C. Hong

Bonn In der NFL sind vier Teams nur noch einen Sieg vom großen Finale entfernt. Die Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams und San Francisco 49ers kämpfen am Wochenende um den Einzug in den Super Bowl.

Nervenaufreibend, packend, dramatisch: Alle Viertelfinal-Partien in der National Football League (NFL) wurden am vergangenen Wochenende erst in den jeweils letzten Spielsekunden entschieden. Kein Wunder, dass die Vorfreude auf das Halbfinale an diesem Sonntag beziehungsweise in der Nacht zu Montag bei den Fans entsprechend groß ist. Werden die beiden Begegnungen zwischen den Kansas City Chiefs und den Cincinnati Bengals (Sonntag, 21 Uhr, ProSieben und Dazn) sowie zwischen den Los Angeles Rams und den San Francisco 49ers (Montag, 0.30 Uhr, ProSieben und Dazn) noch einmal so knapp ausgehen? Schwer vorstellbar, aber sicher nicht unmöglich. Den Siegern der beiden Spiele winkt der Einzug in den Super Bowl am 13. Februar in Los Angeles.

Was für die LA Rams bedeuten würde, dass sie ein Heimspiel hätten. Zumindest auf dem Papier. Denn bereits für das Halbfinale deutet sich an, dass die Gäste aus San Francisco auf den Tribünen im Sofi Stadium die Oberhand haben werden. Da die Rams nach einem zwischenzeitlichen Umzug von 1995 bis 2016 in St. Louis ihr Zuhause hatten, ist die Fangemeinde des Teams in der Gegend von Los Angeles derzeit noch ziemlich überschaubar. Die Plattformen für den Karten-Verkauf gehen derzeit jedenfalls davon aus, dass etwa 65 Prozent der Zuschauer Fans der 49ers sein werden. Und so versuchten die Gastgeber bereits, den Kartenkauf zwischenzeitlich auf Bewohner der LA-Region zu beschränken und riefen ihre Dauerkartenbesitzer auf, Tickets nicht an San-Francisco-Anhänger weiterzugeben.

Doch nicht nur die Übermacht der Fans auf den Rängen dürfte den Gastgebern Sorgen bereiten. Denn die Rams haben in dieser Spielzeit bereits zweimal gegen die 49ers verloren, saisonübergreifend schlägt gegen den Rivalen aus Nordkalifornien sogar eine Niederlagenserie von sechs Partien zu Buche.

Dabei haben die Rams zuletzt alles auf eine Karte gesetzt und alles auf den Super Bowl im eigenen Stadion ausgerichtet. Statt in den kommenden Jahren immer wieder gute Talente aus dem College über den sogenannten Draft ins Team zu holen, tauschten sie ihre Zugriffsrechte für gestandene Profis an andere Vereine. So kam vor der Saison Quarterback Matthew Stafford von den Detroit Lions nach Los Angeles. Während der Spielzeit kam zudem Von Miller aus Denver hinzu, der nun mit Aaron Donald und Jalen Ramsey eine der absoluten Top-Abwehrreihen der Liga bildet. Offensiv sicherten sich die Rams den ablösefreien Passempfänger Odell Beckham Jr., der mit dem überragenden Cooper Kupp ein starkes Duo bildet.

San Francisco will in zwei Wochen erneut in Los Angeles spielen

Jetzt gilt es nur, das auch gegen die 49ers auf dem Feld zu zeigen. Doch das Team aus San Francisco reist mit jeder Menge Selbstvertrauen gen Süden. Nicht nur besiegten sie die Rams am letzten Hauptrunden-Spieltag nach 0:17-Rückstand noch und sicherten sich so überhaupt einen Playoff-Platz – auch gegen die favorisierten Dallas Cowboys und die topgesetzten Green Bay Packers setzten sich die Mannen um Cheftrainer Kyle Shanahan in den Playoffs durch.

Dabei dürften die 49ers mit Jimmy Garoppolo den schwächsten Quarterback der vier Halbfinal-Mannschaften haben. Doch das Team, das bereits 2020 im Super Bowl stand und dort gegen die Chiefs verlor, bügelte bislang alle Fehler ihres Spielmachers aus. Und Garoppolo weiß, dass jedes Spiel nun sein letztes für das Traditionsteam sein könnte. Denn mit Trey Lance steht sein designierter Nachfolger schon im Kader. Insofern dürfte Garoppolos Weg mit den 49ers auf jeden Fall in Los Angeles enden. Aus Sicht der Nordkalifornier aber am liebsten erst in zwei Wochen.

Noch besser: mit einer erfolgreichen Revanche gegen Kansas City. Doch dafür müssten sich die favorisierten Chiefs zunächst gegen die Cincinnati Bengals durchsetzen. Die Gastgeber um Cheftrainer Andy Reid und Quarterback-Superstar Patrick Mahomes sind zum vierten Mal in Folge Gastgeber des Halbfinals. 2019 gab es eine Niederlage gegen die New England Patriots, 2020 setzte sich das Team gegen die Tennessee Titans durch und gewann auch den Super Bowl. Vergangenes Jahr bezwangen die Chiefs zwar die Buffalo Bills, um sich dann im Finale aber den Tampa Bay Buccaneers geschlagen geben zu müssen.

Cincinnati Bengals verfügen über dynamisches Duo