Handball Ein Sieg für Portner: Magdeburg besteigt Pokal-Thron

Die Hessen müssen dagegen weiter auf ihren ersten Titel überhaupt warten, können aber so gut wie sicher für die European League planen. „Mir fehlen gerade die Worte, weil ich einfach nur happy bin. Die ganzen Leute, die uns so unterstützen, ich habe es ihnen so gewünscht. Mit der Woche drumherum, ein Riesen-Ballast, der da abfällt“, sagte Wiegert nach dem letztlich klaren Final-Erfolg in Köln. Der Coach berichtete, dass er nach der Finalniederlage im Vorjahr „nächtelang, wochenlang nicht schlafen konnte“.