US Open „Ein Spieler wird sterben“: Medwedew für Debatte über Hitze

Nach der Partie berichtete Medwedew, dass er keine Haut mehr an der Nase und mehreren Stellen seines Gesichts habe, weil er sich so oft mit einem Handtuch abgetrocknet habe. Im Anschluss an den Dreisatzsieg habe er zudem zunächst nicht mehr richtig sehen können. „Wir wollen nicht, dass etwas passiert und dann sagen: "Oh mein Gott, Medwedew hat das schon vor ein paar Jahren gesagt"“, sagte der 27-Jährige.