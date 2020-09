Kostenpflichtiger Inhalt: Deutsches Sport- und Olympiamuseum : Eine sportliche Zeitreise

Blick in die Antike: Im Boden des ersten Ausstellungsraums ist ein Modell der historischen Wettkampfstätte in Olympia eingelassen. Foto: Sabrina Bauer

Serie Köln Das Deutsche Sport- und Olympiamuseum in Köln zeigt den Sport von der Antike bis hin zu Tokio 2021

Der dunkle Korridor erinnert an den Gang aus der Kabine ins Stadion, durch die unterirdischen Katakomben der Fußballtempel rein ins Scheinwerferlicht. Die Besucher des Deutschen Sport- und Olympiamuseums in Köln führt der dunkle Korridor auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Sports, zu den Anfängen in der Antike, vorbei an den Schuhen von Jesse Owens, mit denen der US-amerikanische Leichtathlet 1936 in Berlin vier Mal Gold gewann, bis hin zu modernen Trendsportarten wie Surfen und Skateboarden, die in Tokio 2021 zum ersten Mal Teil des olympischen Programms sein werden. „Für ältere Besucher ist es eine Zeitreise zu Sportereignissen, die sie selber mit begleitet haben“, sagt Pressesprecher Ernst Jansen. Für die Jüngeren ist es ein aktives Museum zum Ausprobieren: Radfahren im Windkanal, Boxen im Ring, Fußball spielen hoch über den Dächern der Domstadt.

Auf rund 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche soll es Sport und Sportgeschichte zum Anfassen geben. Kernidee des Museums: Die Weltrekorde, die man als Zuschauer nur im Fernsehen sieht, in die Lebenswirklichkeit übersetzen. Zeigen, wie weit der 7,30-Meter-Sprung von Weltmeisterin Milaika Mihambo wirklich ist. Zeigen, dass sich die besten Stabhochspringer locker vom Erdgeschoss in die oberste Etage katapultieren können. Am gläsernen Aufzug sind daher die Weltrekorde von Überflieger Sergej Bubka angezeichnet.

Kaum verwunderlich, dass die überdimensional große Herkules-Statue am Eingang von Schülergruppen gerne mal mit dem modernen Fußballgott Cristiano Ronaldo verglichen wird. Ein Athlet aus ihrer Erlebniswelt zwischen Panini-Bildchen und Instagram.

„Die Idee für das Museum ist olympisch geprägt“, erklärt Kurator Kai Hilger. Bereits nach den Olympischen Spielen 1972 in München entstand der Gedanke, die Kulturgeschichte des Sports zu erzählen, unterstützt vom Deutschen Olympischen Sportbund und dem Nationalen Olympischen Komitee. In den 1980er Jahren wurde ein Verein gegründet, um geeignete Objekte zu sammeln. Seine Türen am Zollhafen öffnete das Museum allerdings erst im November 1999. Objekt Nummer eins der Inventarliste: ein Schmuckkästchen, verziert mit russischen Tanzgruppen und gefertigt anlässlich der Spiele in Moskau 1980. Die Sammlung wuchs schnell auf 100, dann 1000 Objekte – heute umfasst sie weitaus mehr Exponate als in der Ausstellung gezeigt werden können. Sie werden in einem Depot gelagert – vom winzigen Anstecker bis hin zum Formel-1-Auto. „Täglich werden neue Exponate geboren. Der Sport geht immer weiter“, sagt Hilger. Einige Ausstellungsstücke hat der Kurator direkt von den Athleten erhalten, bei anderen profitiert er von der Leidenschaft privater Sammler. So wie von Karl-Heinz Frenzen. Insgesamt 16 Original-Olympia-Fackeln hat der zusammengetragen – angefangen bei dem ersten Exemplar von Berlin 1936. Jetzt stehen sie aufgereiht hinter Glas im Erdgeschoss des Kölner Museums. Ein Anziehungspunkt für viele Besucher. „Jeder steht davor und sucht nach der für sich schönsten Fackel“, erzählt Hilger. Gleich daneben steht ein Blütenkelch aus London 2012, eine von insgesamt 204 Feuerschalen, die das olympische Feuer bildeten. Als Erinnerung schenkten die Organisatoren jeder teilnehmenden Nation ein Exemplar. Wenn man näher an die Scheibe tritt und die rote Patina betrachtet, meint man fast, das Knistern der Flammen von damals zu hören.

Konstanze Klosterhalfen haben wir im Blick

Oftmals spricht das Museumsteam Sportler auch direkt an, wenn sie einen deutschen Rekord gelaufen sind, ob sie die Schuhe später an das Museum abgeben wollen. „Konstanze Klosterhalfen haben wir im Blick“, sagt Hilger und lacht. Die Top-Läuferin aus Königswinter hat schließlich schon die deutsche Bestmarke über 5000 Meter pulverisiert. Aber je bekannter ein Sportler und eine Sportart, desto schwieriger wird es für Hilger und sein Team. „Fußballschuhe von Messi sind weitaus schwieriger zu bekommen, als die Schuhe des Olympia-Siegers im 50 Kilometer Gehen“, erklärt Hilger. Aber auch Glück spielt eine Rolle: Hilgers Lieblingsexemplar ist ein Ball aus dem Finale der Fußball-EM 2000 in Rotterdam. Frankreich gegen Italien. In der Partie schoss Alessandro Del Piero damals den Ball übers Tor. Pech für die Italiener, Glück für die Franzosen und den Sohn des Museumshausmeisters. Als gebürtiger Italiener war der Museumsmitarbeiter mit seinem Sohn im Stadion. Ausgerechnet dem Jungen flog der Ball von Del Piero in die Arme. Seitdem ist die Lederkugel Teil der Sammlung.

Jansens Lieblingsstück hängt am Geländer der ersten Etage: Ein Ruderboot. Der Vierer mit Steuermann holte 1964 in Tokio Gold. „Das war eine Mannschaft, die über mehrere Jahre zusammengeblieben ist. Gold war der Höhepunkt“, erzählt er. Heutzutage wechseln die Besatzungen der Bootskategorien ständig, das Gold-Team von 1964 war daher etwas besonderes.

Private Sammler offenbaren manchmal auch versteckte Schätze: So wie eine Sammlung von Schnappschüssen der Berliner Spiele 1936. Es sind Fotografien, die die Spiele fernab der Bildästhetik einer Leni Riefenstahl zeigen: Besucher, die vor Müllbergen stehen und Currywurst essen.

Im hinteren Teil der Ausstellung stehen Skateboards und Surfbretter, unter anderem ein Surfboard von Arne Bergwinkel, dem besten deutschen Wellenreiter. Mit dem Brett gewann er 2016 die Sylt Open. „Hier wird dargestellt, wie sich die olympischen Spiele verändern“, sagt Hilger. Seinen Rundgang durchs Museum beendet er immer an einem der weißen Spinde. Darin: Porträts der Olympia-Pfarrer. Geistliche, die die deutsche Mannschaft seit den 1970ern zu den Wettkämpfen begleiten. „Mit dem Spind höre ich gerne auf. Um zu zeigen, wie sehr Sport mit allen Bereichen der Gesellschaft verwoben ist.“

Foto: Sabrina Bauer Eine Jolle von den Olympischen Spielen 1936 in Berlin.

Foto: Sabrina Bauer Träger des olympischen Feuers: Im Museum sind einige der Fackeln ausgestellt – angefangen bei dem ersten Exemplar von 1936.

Foto: Sabrina Bauer Der Ausstellungsraum zu den Spielen 1972 mit den grasgrünen Originalsitzreihen aus dem Münchener Olympiastadion.

