Tennis „Einfach bodenlos“: Zverev läuft Zeit für Titeltraum davon

Zuvor stehen für ihn noch vom 20. bis 22. September der Laver Cup in Berlin und Turniere in Asien an. Doch all dies rückt angesichts der nächsten großen vergebenen Chance weit in den Hintergrund. Er sei „auf dem richtigen Weg“, es fühle sich an, als tue er „all die richtigen Dinge“, sagte Zverev noch in den ersten Tagen in New York. „Hoffentlich kommt es bald.“