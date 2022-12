DEL : Eisbären-Kapitän Hördler für 1000 DEL-Spiele geehrt

Berlin Frank Hördler vom deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin ist vor seinem 1000. Einsatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geehrt worden.

Eingraviert in den von einer Goldschmiedin angefertigten Ring sind der Name, Trikotnummer und das DEL-Logo mit der „1000“ sowie das Logo der Eisbären Berlin. Hördler ist erst der neunte Akteur in der DEL, der 1000 Ligaspiele bestritten hat.