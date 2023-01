Weltcup in Japan : Eisenbichler in Sapporo Dritter: „Hätte ich nicht gedacht“

Sapporo Markus Eisenbichler springt in Japan nach langer Zeit mal wieder auf das Podest und auch die Formkurve von Teamkollege Andreas Wellinger zeigt nach oben. Nur Karl Geiger steckt weiter im Tief.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Wettkampf. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft“, sagte der Oberbayer, der am Vortag noch komplett enttäuscht und als 31. den zweiten Durchgang verpasst hatte. „Ich habe versucht, es zu genießen. Dass dann gleich so ein Sprung im ersten Durchgang rausspringt, hat mich schon einmal gefreut und beim zweiten Sprung wollte ich es ähnlich machen.“

Der Traunsteiner Andreas Wellinger musste sich nach zwei Top-Ten-Plätzen in Sapporo diesmal aufgrund eines schwächeren ersten Sprungs mit dem zwölften Rang begnügen. Dennoch ist der 27-Jährige vor dem nächsten Wettkampf im österreichischen Bad Mitterndorf optimistisch. „Skifliegen am Kulm - da habe ich richtig Bock drauf“, sagte Wellinger über den am Freitag mit der Qualifikation beginnenden Wettkampf. „Ich bin motiviert und die Form zeigt in die richtige Richtung.“