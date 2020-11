Kölner Haie zuversichtlich : Eishockey-Liga entscheidet über Weitermachen

So jubeln würden die Kölner Haie auch in der neuen Saison gerne. Foto: Herbert Bucco

Köln Die Zukunft der Kölner Haie entscheidet sich am 19. November. Dann müssen alle Clubs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erklären, ob sie an der neuen Saison teilnehmen.

Der Geschäftsführer der DEL kündigte für die Videokonferenz mit allen 14 Erstliga-Vereinen weitreichende Beschlüsse an: „Die Clubs werden gemeinsam entscheiden, ob wir, wie zuletzt geplant, in der zweiten Dezemberhälfte loslegen und mit wie vielen Clubs wir in die Saison starten können. Zudem soll ein Modus festgelegt werden.“

Bis zum 19. November muss nun aber jeder Verein für sich einen Weg aus der Krise gefunden haben. „Alle Clubs arbeiten daran, dass es möglich gemacht werden kann“, sagte Tripcke. „Ihnen ist bewusst, dass sie nicht mit Zuschauern rechnen können.“ Die drohenden leeren Ränge sorgen für eine große Not im deutschen Eishockey-Oberhaus. Lediglich acht der 14 Vereine haben ihr Mitwirken an dem am Mittwoch beginnenden Saisonvorbereitungsturnier um den MagentaSport Cup zusagen können. Die Kölner Haie zählen nicht zu ihnen. Der KEC hat mit einer Etatlücke im unteren siebenstelligen Bereich zu kämpfen, die unter anderem über den Verkauf von symbolischen Unterstützerkarten geschlossen werden soll. Bis Donnerstag waren rund 33 000 der anvisierten 100 000 Tickets abgesetzt. „Es geht in eine gute Richtung“, befand Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. „Wir sind sehr dankbar, dass wir so viel Zuspruch erfahren, haben aber noch eine Wegstrecke vor uns.“