Blick ins Olympische Dorf Eismaschine und Pappbetten: So wohnen die Olympia-Stars

Eismaschine, Massage-Sessel, Flachbildfernseher - in den gemeinsamen Aufenthaltsbereichen im Quartier der deutschen Mannschaft im Olympischen Dorf fehlt es an wenig. Beim Spinning auf der Dachterrasse können die Athletinnen und Athleten den Blick über die Stadt schweifen lassen. Wer nach einem harten Training einfach nur die Beine hochlegen will, kann sich in einer großen Lounge draußen vor der Tür in den Strandstuhl fallen lassen - oder in eines der Betten, die wenige Tage vor der Eröffnung der Sommerspiele wieder für Gesprächsstoff sorgen.