Europameisterschaft : EM-Auftritt macht Handballern Mut - Ein weiterer Corona-Fall

Bratislava Die deutschen Handballer sind wieder zu Hause und freuen sich auf ein wenig Ruhe. Die EM-Tage von Bratislava machen Mut für die Zukunft. Vor der Heimreise gibt es einen weiteren Corona-Fall.

Mit Pizza, Bier und Cocktails feierten Deutschlands Handballer in ihren Hotelzimmern eine virtuelle EM-Abschlussparty, ehe es nach zehn Tagen im Corona-Ausnahmezustand nach Hause ging.

Ein Platz im Charterflieger von Bratislava nach Frankfurt am Main blieb jedoch frei. Rückraumspieler Lukas Stutzke wurde als 16. DHB-Spieler bei der Endrunde in Ungarn und der Slowakei positiv getestet und mit einem Privat-Shuttle in die Heimat gefahren.