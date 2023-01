Rodel-EM : EM-Gold für Wendl/Arlt und Langenhan

Sigulda Deutschlands Rodlerinnen und Rodler bringen sich weiter in WM-Form. Beim gleichzeitig als EM gewerteten Weltcup in Lettland sorgten die Männer bei den Ein- und Doppelsitzern für Gold und weitere Medaillen, bei den Doppelsitzer-Frauen gab es Bronze.

Tobias Wendl und Tobias Arlt übernahmen mit ihrem Doppelsitzer-Sieg in Sigulda auch die Weltcup-Gesamtführung. Das Duo gewann nach zwei Durchgängen auf der anspruchsvollen Bob- und Rodelbahn in Lettland vor zwei einheimischen Duos. „Wir hatten ganz schön viel Wut im Bauch“, sagte Wendl mit Blick auf den zweiten Platz in der vergangenen Woche an gleicher Stelle. „Für uns tat das unheimlich gut, hier zu gewinnen“, betonte Arlt. Es war ihr vierter EM-Titel.