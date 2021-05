Titel in Budapest : EM-Gold macht Wasserspringern Mut für Tokio

Budapest Wasserspringer Patrick Hausding zeigt bei den Europameisterschaften eindrucksvoll seine Stärke. Die Erfolge in Budapest machen Mut für den Saisonhöhepunkt im Sommer.

Der starke Auftritt in Budapest am Donnerstagabend macht dem 32-Jährigen auch Mut für seine letzten Olympischen Spiele, die am 23. Juli in Japan beginnen sollen. „Wir haben beim Weltcup in Tokio und auch hier bei den Europameisterschaften gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind in der Welt und auch die Möglichkeit und die Kraft haben, in die Medaillenränge zu springen bei Olympia“, sagte Hausding. Vor dem Weltcup in Japan zu Beginn des Monats hatte den Springern mangels Wettkämpfen lange der internationale Vergleich gefehlt.