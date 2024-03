Europameisterschaft in Ungarn EM-Titel und olympischer Quotenplatz für Schützin Janßen

Der Start bei den Olympischen Spielen ist Janßen damit jedoch noch nicht sicher. Dieser wird nach sportartspezifischen Nominierungskriterien vergeben. Sie sehen vor, dass die Ergebnisse von vier Turnieren - den Weltcups in Kairo, in Baku und in München sowie der EM in Györ - mit einer unterschiedlichen Gewichtung in ein Ranking einfließen. Die am Ende beste Schützin dieses Prozesses erhält den Startplatz für Paris.