NBA : Embiid mit Karrierebestwert von 59 Punkten bei 76ers-Sieg

Philadelphia Joel Embiid hat zum ersten Mal in seiner Karriere 59 Punkte in einem NBA-Spiel erzielt und die Philadelphia 76ers zu einem Sieg gegen die Utah Jazz geführt.

Ohne den verletzten LeBron James gewannen die Los Angeles Lakers am Abend nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie unerwartet 116:103 gegen die Brooklyn Nets und verhinderten so den schlechtesten Saisonstart ihrer Geschichte. Der Heimsieg war erst der dritte Erfolg in dieser Spielzeit für die Mannschaft von Nationalspieler Dennis Schröder, der nach seiner Daumenverletzung am Donnerstag das nächste Mal untersucht werden soll und könnte am Freitag gegen die Detroit Pistons womöglich erstmals in dieser Saison auflaufen.