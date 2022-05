Eishockey-Weltmeisterschaft : Emotionaler finnischer WM-Sieg vor heimischem Publikum

Tampere Im Welt-Eishockey führt aktuell kein Weg an Finnland vorbei. Wie zuvor nur Schweden 2006 gewinnt der Olympiasieger nun auch die WM - vor eigenem Publikum und nach einem dramatischen Spielverlauf.

Emotionaler hätte der vierte WM-Triumph für Finnlands Eishockey-Cracks nicht sein können. Als Sakari Manninen den Olympiasieger am Sonntagabend in Tampere auch zum Weltmeister-Titel schoss, gab es auch bei der Ministerpräsidentin Sanna Marin kein Halten mehr.

„Die Goldmedaille in der eigenen Arena am Hals zu tragen, ist das beste Gefühl überhaupt“, sagte Siegtorschütze Manninen nach seinem Treffer in der siebten Minute der Verlängerung. Ein WM-Sieg vor eigenen Fans war zuletzt Schweden 2013 gelungen. „Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe nur das Tor gesehen und den Moment genossen“, sagte Verteidiger Sami Vatanen. Nicht nur ihm war klar, dass dies der Auftakt einer langer Nacht werden würde: „Wir starten jetzt erstmal mit Bier und schauen dann mal, wie es endet.“