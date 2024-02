Nove Mesto Endlich ein Glücksort? Biathleten hoffen auf WM-Erfolge

Und auch Philipp Nawrath, der zum Start schon das Gelbe Trikot des Weltcupführenden trug, und Johannes Kühn könnten im Idealfall mitmischen. „Ich habe das Gefühl, dass ich in einer super Form bin“, sagte Nawrath. In der Staffel standen die Männer in allen Weltcup-Rennen auf dem Podium, eine Medaille ist ebenso drin wie bei den Frauen. Sie standen schon zwei Mal in dieser Saison als Dritte auf dem Staffelpodest. In der Mixed-Staffel lief es in dieser Saison bisher allerdings noch nicht gut.