ATP-Turnier : Erfolgreiche Nachtschicht: Zverev nach Kraftakt weiter

Acapulco Die Tennis-Karriere von Alexander Zverev ist um eine weitere Besonderheit reicher. Beim Turnier in Mexiko verwandelte er in seinem Auftaktmatch erst kurz vor Sonnenaufgang seinen Matchball.

Um 4:55 Uhr Ortszeit verwandelte der Olympiasieger am frühen Dienstagmorgen gegen den Amerikaner Jenson Brooksby seinen ersten Matchball - noch nie war auf der ATP Tour ein Match später zu Ende gegangenen. Den bisherigen Rekord hielten der Australier Lleyton Hewitt und Marcos Baghdatis aus Zypern, die 2008 bei den Australian Open in Melbourne bis 4:34 Uhr Ortszeit auf dem Platz standen.

Nun ein deutsches Duell

„Ich bin glücklich, ein Teil von Tennis-Geschichte geworden zu sein. Es war ein unglaublicher Kampf, es war ein unglaubliches Match. Hoffentlich kommen in dieser Woche noch einige dazu“, sagte Zverev nach der Partie. „Acapulco ist immer etwas Besonderes für mich. Es ist immer super laut, die Energie ist unglaublich. Um fünf Uhr am Morgen ist das Stadion immer noch voll. Nirgendwo auf der Welt wertschätzen die Menschen Tennis so sehr wie hier.“

In der zweiten Runde trifft der 24-Jährige auf Peter Gojowczyk. Der 32 Jahre alte Münchner besiegte den Amerikaner Brandon Nakashima 6:4, 6:4. Der Weltranglisten-95. Gojowczyk war in der Qualifikation für das mit gut 1,8 Millionen Dollar dotierte Turnier eigentlich ausgeschieden, rutschte aber als Lucky Loser in das Hauptfeld. Für Qualifikant Oscar Otte ist das Turnier dagegen beendet. Der Kölner, der für den Davis Cup nominiert ist, verlor gegen den an Position acht gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta 2:6, 4:6.