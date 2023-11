Tennos Erneut Kritik an Organisation nach WTA-Finals

Bereits Anfang Oktober hatten zahlreiche prominente Spielerinnen in einem Brief an WTA-Chef Steve Simon ihren Unmut über die Entwicklungen im Damen-Tennis geäußert. Ein Treffen mit Simon in Cancún soll unbefriedigend verlaufen sein, Verantwortliche der PTPA waren dazu nicht eingeladen. Man habe aus Respekt vor den Spielerinnen zunächst geschwiegen, hieß es jetzt. Die örtlichen Veranstalter seien auf unfaire Weise in eine unmögliche Situation gebracht worden, schrieb die Profi-Vereinigung außerdem.