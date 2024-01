IBU-Cup Erstmals positiver Fluor-Test bei deutschen Biathleten

Die Ski von Zobel und Kaiser überschritten den Grenzwert 1,8 und lagen damit im roten Bereich, was eigentlich einer Disqualifikation gleichkommt. Laut Reglement können die Skijäger in diesem Fall aber einmal pro Saison einen neuen Ski bringen, was beide taten. Bei einem weiteren positiven Test würde es automatisch zu einer Rennsperre kommen, egal ob im Welt- oder IBU-Cup.