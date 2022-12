Basketball : EWE Baskets wollen Pokal-Finalturnier nach Oldenburg holen

Oldenburg Die EWE Baskets Oldenburg haben ihre Bewerbung für die Ausrichtung des Finalturniers im BBL Pokal angekündigt.

Für das am 18. und 19. Februar des kommenden Jahres angesetzte Final Four werden sich die Niedersachsen mit ihrer EWE-Arena bewerben, wie der Basketball-Bundesligist am Montag bekannt gab.