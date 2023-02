Biathlon : Ex-Biathlet Lesser: „Froh, dass ich nicht mehr am Start bin“

Ex-Biathlet Lesser: „Froh, dass ich nicht mehr am Start bin“

Oberhof Erik Lesser wird die Biathlon-WM in seiner Heimat Oberhof ganz genau verfolgen. Dass der 34-Jährige selbst nicht mehr um die Medaillen mitkämpft, ist für den Ex-Weltmeister gar kein Problem.

Ex-Biathlet Erik Lesser verspürt vor den Heim-Weltmeisterschaften in seinem Wohnort Oberhof keine Wehmut.

„Wirklich gar nicht. Es ist gut so, wie es ist“, sagte der 34-jährige Thüringer im Interview der „Welt“ vor dem anstehenden Saison-Highlight der Skijäger am Rennsteig (8. bis 19. Februar). Der ehemalige Weltmeister Lesser war nach der vergangenen Saison zurückgetreten und verzichtete so auch auf die Biathlon-Festtage vor seiner Haustür.