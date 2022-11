Radsport : Ex-Europameister Colbrelli beendet Rad-Karriere

Der 32-jährige Sonny Colbrelli will weiter für seinen Rennstall Bahrain Victorious in einer «neuen Rolle» tätig sein. Foto: Luca Tedeschi/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Rom Der frühere Europameister Sonny Colbrelli beendet seine Radsport-Karriere.

Der 32-Jährige folge damit dem ärztlichen Rat, wie sein Rennstall Bahrain Victorious am Sonntag mitteilte. Colbrelli trägt seit etwa sieben Monaten einen Defibrillator, nachdem er am 21. März während der Katalonien-Rundfahrt nach dem Sprint auf der ersten Etappe im Ziel zusammenbrach. Der Sieger des Frühjahrsklassikers Paris-Roubaix von 2021 will nach eigener Aussage weiter für seinen Rennstall in einer „neuen Rolle“ tätig bleiben.