DM in Oberstdorf : Ex-Europameister Schramm kritisiert Eiskunstlauf-Entwicklung

Oberstdorf Der frühere Europameister Norbert Schramm hat die Entwicklung im deutschen und internationalen Eiskunstlauf kritisiert.

„Wir hätten das beste Potenzial, mit dem Sport Unterhaltung zu bieten. Die Leute lieben Eiskunstlauf, doch wir machen zu wenig draus“, sagte der 62-jährige gebürtige Nürnberger und Schlittschuhstar der 1980er-Jahre am Rande der deutschen Meisterschaften in Oberstdorf.

Schramm beklagt zudem, dass es im deutschen Eiskunstlauf mit seinen zu wenigen Sportlern an Risikofreudigkeit und am Gespür für eine attraktive Präsentation fehle. „Wie bekomme ich Geld in den Verband? Nämlich in dem ich Läufer und Charaktere habe, die im richtigen Moment das Richtige sagen und Leistungen bringen. Es ist amateurhaft“, sagte er. „Man kann es anders verkaufen.“