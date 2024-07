Olympia Fahnenträger Schröder als Extra-Motivation für Basketballer

Superstar Nowitzki hatte 2008 in Peking die deutsche Fahne getragen. Schröder und Co. spielen am Samstag in Lille um 13.30 Uhr im ersten Gruppenspiel gegen Japan. Am Freitag gegen 11.00 Uhr werden die Basketballer per Bus ins rund 200 Kilometer entfernte Lille fahren und erst spät in der Nacht zurückkehren.