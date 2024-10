Premiere der FC-Legende über 42,195 Kilometer Jonas Hector begeistert in Köln als Marathon-Mann

Tatsächlich konnte sich die Zeit des früheren FC-Kapitäns beim Köln-Marathon am Wochenende mehr als sehen lassen, der 34-Jährige lief bei seinem Debüt über die 42,195 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von unter drei Stunden ins Ziel. Exakt in zwei Stunden, 57 Minuten und 42 Sekunden. Damit landete er auf Platz 186, rund 45 Minuten hinter dem Sieger Demeke Tadesse aus Äthopien (2:12:37 Stunden). Das imponierte einem weiteren X-Nutzer, er gratulierte: „Herzlichen Glückwunsch, Jonas Hector – nach dem Triathlon im vergangenen Jahr auch die nächste Etappe gemeistert. Es gibt ein Leben nach dem Effzeh." Tatsächlich hatte der ehemalige Nationalspieler bereits im Vorjahr seine sportlichen Ambitionen abseits des Fußballs aufgezeigt. Beim „Top-Race-Germany"-Triathlon am Bostalsee im nördlichen Saarland absolvierte Hector die olympische Distanz in einer Zeit von 2:28:49 Stunden und belegte damit Platz 26 von 140 Startern.