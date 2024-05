Final Four 2024 Hockey-Spektakel mit Tausenden Gästen in Bonn

Zum Final Four schafften es folgende Teams: Rot-Weiss Köln und der Mannheimer Hockeyclub (HC) (1. Halbfinale Damen), der Club an der Alster und der Düsseldorfer HC (2. Halbfinale Damen), der Mannheimer HC und der Crefelder Hockey- und Tennisclub (1. Halbfinale Herren), der Hamburger Polo Club und der Club an der Alster (2. Halbfinale Herren). Im Finale der Herren siegte Mannheim über Hamburg mit 4:2 (2:2) im Shoot-Out. Bei den Damen gewann Düsseldorf gegen den Club an der Alster. So war auch schon die gleiche Finalkonstellation vor zwei Jahren ebenfalls in Bonn ausgegangen. „Wir hatten uns viel vorgenommen für das Wochenende, und im Finale zu stehen, war für uns ein Riesending“, sagte Pia Lhotak vom Düsseldorfer HC.