Arne Greskowiak ist der „Bessermacher“ der Spitzensportler Fit in den Sommer mit Tipps vom Athletiktrainer

Gerade für Sporteinsteiger oder Menschen, denen es oft an Motivation und Durchhaltevermögen mangelt, sind Vorbereitung und Routine entscheidend. Er erklärt: „Wenn man sich vornimmt, am nächsten Morgen Sport zu treiben, ist es hilfreich, bereits am Abend vorher alles zu packen und beiseite zu legen, was man brauchen könnte“. Er selbst habe dafür seinen sogenannten „Notfall-Stuhl“. Auf diesem Stuhl liegen seine Sachen für den nächsten Tag bereits griffbereit.