Triathlon : Fix: Ironman-WM der Männer in Nizza

Nizza Côte d'Azur statt Pazifischer Ozean, Südfrankreich statt Hawaii: Die erstmals ausgekoppelte Ironman-Weltmeisterschaft der Männer wird in diesem Jahr in Nizza stattfinden.

Am 14. Oktober und damit über einen Monat später fällt per Kanone am Pier von Kailua-Kona der Startschuss für das Frauen-Rennen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sportart mit dem Höhepunkt Weltmeisterschaft im Mekka der Triathletinnen und Triathleten werden die Titel an zwei verschiedenen Orten vergeben.