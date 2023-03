Handball-Bundesliga : Flensburg holt Dänen-Weltmeister Pytlick und Jörgensen

Flensburg Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat zwei Weltmeister aus Dänemark unter Vertrag genommen.

Am Sonntag (14.15 Uhr/ZDF) treffen die Neu-Flensburger mit der dänischen Auswahl in Hamburg auf die deutsche Nationalmannschaft. Beim 30:23-Sieg über Deutschland am Donnerstag in Aalborg kamen Pytlick und Jörgensen gemeinsam auf acht Treffer.