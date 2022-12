DHB-Pokal : Flensburg und Kiel erreichen das Viertelfinale

Kiel Alle Achtelfinals des DHB-Pokals sind ausgetragen. Neben dem Titelverteidiger aus Kiel stehen sieben weitere Erstligisten in der nächsten Runde. Alle Vertreter aus Liga zwei sind dagegen ausgeschieden.

Bereits am Mittwoch hatten sich der deutsche Meister SC Magdeburg sowie der VfL Gummersbach, der TBV Lemgo Lippe und die Rhein-Neckar Löwen für die nächste Runde qualifiziert. Die Viertelfinal-Spiele, die für den 4. und 5. Februar 2023 angesetzt sind, werden bereits am Freitagmittag in Köln ausgelost. Die Domstadt ist am 15. und 16. April erstmals Austragungsort des Finalturniers.