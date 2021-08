Sommerspiele in Tokio : Florian Wellbrock holt im Freiwasserschwimmen die Goldmedaille

Tokio Florian Wellbrock hat es geschafft! Der 23-Jährige krönt sich in der Bucht von Tokio zum Olympiasieger im Freiwasserschwimmen. Die Herangehensweise seiner Konkurrenten überrascht Wellbrock zu Beginn des Rennens.

Wellbrock: Nein. An sich ist das schon recht sinnvoll, bei so einem Marathon-Rennen Kraft zu sparen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich bin in der ersten Runde um die erste Boje rum, habe mich umgeguckt und gedacht: Jungs, wollt ihr keinen Wettkampf schwimmen heute? Ich glaube, viele waren von der Wassertemperatur recht eingeschüchtert und ich habe beim Training in den letzten Tagen schon gemerkt: So viel wärmer als ein Schwimmbecken fühlt sich das nicht an. Es wird am Anfang für mich kein Problem sein. In der letzten Runde wurde es dann doch relativ warm. Hätte ich 100 Meter mehr schwimmen müssen, als ich dann zum Schluss geschwommen bin, wäre es wahrscheinlich auch recht knapp geworden. Ich habe das letzte Feeding ausgesetzt und dann fehlt natürlich viel Flüssigkeit. Dass ich so gut durchgekommen bin mit meinem Sprint, den ich am Schluss noch angezogen habe, hat mich tatsächlich überrascht.