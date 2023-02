League of Legends : Fnatic und KOI zittern um Plätze in der LEC Gruppenphase

Fnatic und KOI zittern um Plätze in der LEC Gruppenphase

League of Legends

Überraschend: Fnatic und KOI haben in der LoL-Liga LEC noch keinen Platz in der Gruppenphase sicher. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Zwei Plätze, drei Teams: Neben Astralis müssen nach dem vorletzten Spieltag der regulären LEC-Saison auch Fnatic und Titelverteidiger KOI um die Gruppenphase bangen. Für viele ist das eine Überraschung.

Fnatic und KOI haben sich auch am vorletzten Spieltag der regulären Saison in der League-of-Legends-Liga LEC noch keinen Platz in der Gruppenphase sichern können. Excel Esports ist derweil schon ausgeschieden.