Die NFL in Deutschland Darauf dürfen sich Football-Fans beim NFL-Gastspiel freuen

Sport und Show

Dass Football gerade in Deutschland einen Hype erfährt, sei nicht zufällig, sagte Tim Ströbel, Professor für Marketing und Sportmanagement an der Universität Bayreuth. Ziel der NFL-Strategen sei es, neue Einnahmequellen zu erschließen. Deutschland eigne sich mitunter durch jahrzehntelange Football-Erfahrung: In Frankfurt fand bereits 1945 das erste Footballspiel auf europäischem Boden in dem von den Amerikanern in „Victory Park“ umbenannten Waldstadion statt. 1979 wurde die Deutsche Liga für American Football (GFL) gegründet. Von 1998 bis 2007 hatte die NFL einen eigenen Ableger in Europa. „Auch für jüngeres Publikum ist die Sportart ansprechend, da sie sich immer nur auf kurze Spielsequenzen konzentrieren müssen“, sagte Ströbel. Das Spiel sei trotz stundenlanger Dauer sehr „handykompatibel“. Ebenso locke der Entertainment-Charakter. Und da dürfte es den Deutschland-Verantwortlichen gerade recht sein, dass eine der größten Geschichten abseits des Feldes sich derzeit in Kansas City abspielt. Denn es gibt Hinweise, dass Chiefs-Angreifer Trevis Kelce (34) mit Popstar Taylor Swift (33) zusammen ist, die Sängerin war zuletzt gleich zweimal im Stadion. Ob sie auch nach Frankfurt kommt, ist ungewiss, schließlich findet ihr nächstes Konzert bereits am 9. November in Buenos Aires statt. „Zeit wäre“, sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth nur dazu, „wir lassen uns überraschen.“ Marketing-Professor Ströbel weiß jedenfalls, dass die NFL wie kaum eine andere Sportliga wisse, solche Geschichten für sich zu nutzen.